Прогноз на матч «Сибирь» — «Автомобилист» 22 сентября

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Автомобилист», который состоится 22 сентября в Новосибирске.

Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.65.

Битва двух конкурентов в борьбе за первое место в конференции. У «Сибири» сейчас есть неплохой шанс подняться на пару позиций вверх, если удастся воспользоваться проблемами фаворита. «Автомобилист» входит в число одной из самых ярких команд на старте сезона – он идёт вторым после СКА по очкам, обладает классным нападением… И много пропускает.

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И это ещё молодой вратарь Галкин очень хорош! В играх с участием подопечных Николая Заварухина никогда не бывает скучно, ведь в каждом из восьми первых матчей сезона они стабильно забивали минимум по три гола и пропускали меньше двух всего однажды.

Что и говорить, если сразу четыре представителя уральцев входят в число лучших бомбардиров КХЛ. Остановить екатеринбуржцев на неделе впервые после четырёх побед подряд смог лишь «Барыс». Его успех можно назвать уникальным – казахстанский клуб не пропустил ни одной шайбы (0:2). «Автомобилист» в Астане в самом деле не впечатлил.

«Сибирь» дома тоже способна сдержать атакующий порыв соперника, но важно помнить, что только «Автомобилист» в этом сезоне забил команде Андрея Мартемьянова более двух голов (5:2). Хозяева постараются взять реванш на своей арене, и они неплохо выступают дома – выиграли три из четырёх последний матчей.

При этом «Автомобилист» тоже исключительно домашняя команда – все три поражения состоялись на выезде. Поэтому рискнём предположить, что хозяева не проиграют в основное время – на такой исход дают коэффициент 1.65. Скромно, зато уверенно.

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