Прогноз на матч Казахстан — Беларусь в Лиге наций УЕФА

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги наций УЕФА между сборными Казахстана и Беларуси, который состоится 22 сентября.
Ставка: победа Казахстана за 2.35.
С тремя победами и одной ничьей в четырёх матчах Казахстан возглавляет группу 3, на четыре очка опережая сборную Словакии. В случае победы в ближайшем матче Казахстан оформит себе выход в Лигу B. Мотивация запредельная.
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У белорусов тоже есть турнирная задача – не вылететь. Но команда замыкает квартет с двумя баллами, отставая на два очка от Азербайджана. Положение непростое.
Казахстан никогда не выигрывал у Беларуси, в том числе проиграл оба домашних матча. Но сейчас самый подходящий и самый важный момент прервать эту тенденцию. Российский тренер Магомед Адиев проделал отличную работу, хотя перед стартом турнира в него никто не верил.
При этом у команды практически нет кадровых проблем – на сбор приехали все сильнейшие, чем не могут похвастаться их соперники. Поставить на победу хозяев можно за 2.35. С учётом всех факторов вариант кажется хорошим. Дело ещё и в том, что в Беларуси футбол находится в жутком кризисе.
Клубы бьют исторические антирекорды в еврокубках, а сборная не выигрывала в официальных матчах с марта 2021 года – девять поражений и две ничьих в 11 матчах. Жуть! Тренер белорусов Георгий Кондратьев пытается нащупать игру от обороны, но всё, что у него получается – выдавать один скучный матч за другим.
Если вынести за скобки две битвы с Уэльсом, где за зрелище отвечали Гарет Бэйл и компания, то в остальных 10 играх с участием сборных Беларуси лишь дважды пробивалась планка тотала. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.47. В девяти из 11 последних официальных матчей Беларуси забивала максимум одна команда. Ставка «обе забьют – нет» идёт с коэффициентом 1.70.
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