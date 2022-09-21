Прогноз на матч Казахстан — Беларусь в Лиге наций УЕФА

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги наций УЕФА между сборными Казахстана и Беларуси, который состоится 22 сентября.

Ставка: победа Казахстана за 2.35.

С тремя победами и одной ничьей в четырёх матчах Казахстан возглавляет группу 3, на четыре очка опережая сборную Словакии. В случае победы в ближайшем матче Казахстан оформит себе выход в Лигу B. Мотивация запредельная.

Ещё больше прогнозов на главные матчи дня.

У белорусов тоже есть турнирная задача – не вылететь. Но команда замыкает квартет с двумя баллами, отставая на два очка от Азербайджана. Положение непростое.

Казахстан никогда не выигрывал у Беларуси, в том числе проиграл оба домашних матча. Но сейчас самый подходящий и самый важный момент прервать эту тенденцию. Российский тренер Магомед Адиев проделал отличную работу, хотя перед стартом турнира в него никто не верил.

При этом у команды практически нет кадровых проблем – на сбор приехали все сильнейшие, чем не могут похвастаться их соперники. Поставить на победу хозяев можно за 2.35. С учётом всех факторов вариант кажется хорошим. Дело ещё и в том, что в Беларуси футбол находится в жутком кризисе.

Клубы бьют исторические антирекорды в еврокубках, а сборная не выигрывала в официальных матчах с марта 2021 года – девять поражений и две ничьих в 11 матчах. Жуть! Тренер белорусов Георгий Кондратьев пытается нащупать игру от обороны, но всё, что у него получается – выдавать один скучный матч за другим.

Если вынести за скобки две битвы с Уэльсом, где за зрелище отвечали Гарет Бэйл и компания, то в остальных 10 играх с участием сборных Беларуси лишь дважды пробивалась планка тотала. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.47. В девяти из 11 последних официальных матчей Беларуси забивала максимум одна команда. Ставка «обе забьют – нет» идёт с коэффициентом 1.70.

10 лучших экспрессов на 22 сентября.

Прогноз с коэффициентом 5.40 на матч Испания — Швейцария.

Чего ждать от сборной России в Бишкеке.

Прогноз на матч Словакия — Азербайджан с коэффициентом 6.00.

Почему хитрый Роберто Манчини снова остановит сборную Англии.

Прогноз с коэффициентом 7.50 на матч Хорватия — Дания.