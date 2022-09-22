Латвия — Молдавия: прогноз с коэффициентом 3.75 от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги наций УЕФА от авторов Betassist.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 3.75.

Сборная Латвии уверенно проходит групповую стадию в турнире Лиги наций. Хозяева удачно провели смену поколений, в сборной образовался костяк из молодых и сравнительно талантливых игроков. Латвийские футболисты выиграли четыре встречи из четырёх и единолично возглавляют группу 1 Лиги D.

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Стоит отметить надёжную оборону сборной Латвии — всего два пропущенных мяча. Если так пойдёт дальше, повышение в классе не заставит себя ждать.



Сборная Молдавии по итогам четырёх туров занимает вторую позицию в группе. В активе гостей семь очков. Им удалось выиграть у Андорры и Лихтенштейна, а повторную встречу с андоррцами завершить вничью. Отставание от лидера группы составляет пять очков. Если гости не сумеют выиграть на выезде, судьба первого места будет решена за тур до завершения группового этапа.

Будем исходить именно от того, что это определяющий матч для обеих сборных. Турнирная ситуация заставляет гостей искать успех в атаке. Весьма вероятно, что в матче будет забито не менее трёх мячей. Рекомендуем изучить ставку «тотал больше 2.5 гола» за 2.14.



Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «тотал больше 3.5» за 3.75. В двух последних очных встречах футболисты сборных Латвии и Молдавии забили на двоих минимум пять мячей. Латвия даже в случае поражения останется хозяином ситуации, что должно добавить желания сыграть на встречных курсах.

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