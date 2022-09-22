«Куньлунь» — СКА: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — СКА.

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.78.

В этом матче не получится сказать, что играют лучшая и худшая команды конференции, ведь «Куньлунь» за последнюю неделю смог неплохо подняться в таблице. Внезапно подопечные Грега Айрленда одержали две победы подряд, но если успех с «Сочи» не может удивлять, то победа в овертайме над действующим чемпионом ЦСКА стала некоторой сенсацией.

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Все свои победы «Куньлунь» пока одерживал исключительно дома, а сейчас имеет шанс добиться стопроцентного результата, ибо игра с СКА последняя в серии. Пришло время финального босса, ведь клуб из Санкт-Петербурга на старте регулярного чемпионата выглядит самым стабильным.



Команда Романа Ротенберга в сентябре просто великолепна – восемь побед подряд, прекрасная игра в неравных составах и лучшая оборона КХЛ, пропустившая всего 11 голов. От СКА пока не увидишь чего-то безумного в атаке, хотя класс исполнителей позволяет разрывать любую оборону лиги. Зато они выигрывают уверенно в каждом матче даже с минимальным преимуществом в счёте.



В целом красно-синие ещё не забивали больше четырёх шайб и не выигрывали с разницей более трёх голов. Едва ли им удастся сделать это и сейчас, ведь «Куньлунь» действительно умеет сушить игры – больше трёх голов в этом сезоне он пропустил всего один раз.

Тем не менее исполнителям СКА большего по моментам и не требуется, а дальше оборона позаботится о результате. Возьмём победу гостей с форой (-1.5) с коэффициентом 1.78. Победа гостей в пару-тройку шайб видится наиболее вероятным исходом.

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