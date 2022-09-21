Эксперты оценили шансы Соболева забить гол в товарищеском матче Киргизия — Россия

Товарищеский матч между сборными Киргизии и России состоится 24 сентября. Игра начнётся в 17:00 мск на стадионе имени Долона Омурзакова (Бишкек).

Лучшие прогнозы на матчи дня.

Встреча на международном уровне для российской сборной многое значит, ведь команду отстранили от всех турниров. Валерий Карпин собрал интересный состав на матч с Киргизией, куда вошли перспективные и молодые спортсмены. Одним из них оказался Александр Соболев.

Нападающий выступает за московский «Спартак» и в прошлой встрече красно-белых с «Локомотивом» забил победный гол. Теперь у него будет шанс проявить себя в сборной.

Эксперты уже оценили шансы некоторых футболистов из России забить гол в ворота Киргизии. Выше всего они у Александра Соболева. На то, что нападающий «Спартака» станет автором мяча, предлагают коэффициент 1.85. Ровно столько же аналитики дают на то, что форвард не сумеет отличиться – 1.85.

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