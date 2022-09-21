Эксперты оценили шансы Соболева забить гол в товарищеском матче Киргизия — Россия

Товарищеский матч между сборными Киргизии и России состоится 24 сентября. Игра начнётся в 17:00 мск на стадионе имени Долона Омурзакова (Бишкек).
Встреча на международном уровне для российской сборной многое значит, ведь команду отстранили от всех турниров. Валерий Карпин собрал интересный состав на матч с Киргизией, куда вошли перспективные и молодые спортсмены. Одним из них оказался Александр Соболев.
Нападающий выступает за московский «Спартак» и в прошлой встрече красно-белых с «Локомотивом» забил победный гол. Теперь у него будет шанс проявить себя в сборной.
Эксперты уже оценили шансы некоторых футболистов из России забить гол в ворота Киргизии. Выше всего они у Александра Соболева. На то, что нападающий «Спартака» станет автором мяча, предлагают коэффициент 1.85. Ровно столько же аналитики дают на то, что форвард не сумеет отличиться – 1.85.
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