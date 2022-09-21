Дацик — Емельяненко: дата боя, где смотреть онлайн, коэффициенты

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут бой по правилам бокса 24 сентября. Начало боя запланировано примерно на 22:00 мск.

Прогнозы на главные матчи дня.

В прямом эфире поединок Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика покажет телеканал «НТВ».

Фаворитом боя считается Вячеслав Дацик. Ставки на Рыжего Тарзана принимаются с коэффициентом 1.65. Победа Александра Емельяненко доступна за 2.45.

При этом букмекеры не исключают ничью. Если победитель не будет определён, зайдёт коэффициент 12.0.

Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс ему серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.

Последним боем Александра был поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.

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