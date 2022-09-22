Хорватия — Дания: эксперты назвали шансы команд в матче Лиге наций

22 сентября в Загребе на стадионе «Максимир» состоится матч Лиги наций между сборными Хорватии и Дании.



Прогноз на матч Хорватия — Дания с коэффициентом 7.50.



Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет «OKKO Спорт».



Фаворитом считается сборная Хорватии: заключить пари на победу хозяев можно за 2.44. Успех сборной Дании доступен за 3.20. Ничья также идёт за 3.20.



Аналитики не рассчитывают на большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, при этом тотал меньше 2.5 доступен за 1.67. Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 2.00.



После 4 туров Дания лидирует в группе, набрав 9 очков. Хорватия идёт второй, набрав 7 баллов. Кроме того, в этом квартете также выступают команды Франции и Австрии.



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