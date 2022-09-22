Польша — Нидерланды: эксперты назвали шансы Левандовского забить команде ван Гала

22 сентября в Варшаве на стадионе «Национальный» состоится матч Лиги наций между сборными Польши и Нидерландов.



Прогнозы на главные матчи дня.



Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет «OKKO Спорт».



Фаворитом считается сборная Нидерландов: заключить пари на подопечных Луи ван Гала можно за 2.10. Успех сборной Польши доступен за 3.60. Ничья идёт за 3.70.



Аналитики рассчитывают на большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, при этом тотал меньше 2.5 доступен за 200. Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 1.74. Поставить на то, что забьёт Роберт Левандовски, можно с коэффициентом 2.30.



После 4 туров Нидерланды лидируют в группе, набрав 10 очков. У Польши 4 очка и третья строчка в таблице. Соперники команд по группе — сборные Бельгии и Уэльса.



10 лучших экспрессов на сегодня.



Прогноз на матч Польша — Нидерланды с коэффициентом 3.25.

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Прогноз на матч Киргизия — Россия с коэффициентом 3.46.



Почему сборная Англии снова не справится с Роберто Манчини.



Прогноз на матч Хорватия — Дания с коэффициентом 7.50.