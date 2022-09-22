Шотландия — Украина: результат матча Лиги наций, как сыграли, какой счёт, кто забивал

21 сентября, состоялся перенесённый матч 1-го тура Лиги наций между Украиной и Шотландией. Команды играли на стадионе «Хэмпден Парк». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Прогнозы на главные матчи дня.



Счёт на 70-й минуте открыл полузащитник Джон Макгинн. Спустя 10 минут Линдон Дайкс укрепил преимущество. Ему ассистировал Райан Фрейзер. На 87-й минуте Дайкс с передачи того же Фрейзера довёл счёт до разгромного.



Команды выступают в группе B1. Украинцы потерпели первое поражение в турнире, теперь они занимают второе место. В четырёх матчах турнира команда Александра Петракова набрала семь очков.

Шотландцы занимают первое место в квартете. Команда Стива Кларка набрала девять очков. Ниже располагаются команды Ирландии и Армении соответственно.

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