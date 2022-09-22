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«Ак Барс» — «Спартак»: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, кто забивал

«Ак Барс» — «Спартак»: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, кто забивал
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21 сентября В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» ссостоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

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На 43-й минуте Егор Савиков с передачи Романа Старченко вывел красно-белых вперёд. Через 39 секунд Александр Хохлачёв после паса Шейна Принса удвоил преимущество московской команды. Алексей Красиков оформил шат-аут.

Таким образом, красно-белые взяли реванш за поражение в московском матче — 1:4. Эта игра состоялась несколькими днями ранее.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 23 сентября в гостях сыграет с «Сочи». «Ак Барс» 25 сентября примет челябинский «Трактор».

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