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«Торпедо» — «Трактор»: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, кто забивал

«Торпедо» — «Трактор»: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, кто забивал
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21 сентября в Нижнем Новгороде состоялся матч КХЛ, в котором местное «Торпедо» принимало «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 3:1, 0:1).

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На шестой минуте Максим Летунов вывел нижегородцев вперёд. На 19-й минуте Сергей Калинин сравнял счёт. На 26-й минуте Данил Веряев вновь вывел «Торпедо» вперёд.

На 29-й минуте Кенни Агостино увеличил преимущество нижегородцев. На 36-й минуте Владимир Ткачёв реализовал большинство — 2:3.

Через три минуты Алексей Кручинин в четвёртый раз поразил ворота «Трактора». На 52-й минуте Альберт Яруллин с передачи Максима Шабанова сократил отставание до минимума.

Эта победа стала третьей подряд для команды Игоря Ларионова. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Торпедо» примет «Авангард». Оба матча состоятся 23 сентября.

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