«Витязь» — «Локомотив»: результат матча КХЛ, кто забил, какой счёт

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» «Витязь» проиграл «Локомотиву» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.
Объявлены детали контракта Сошникова с «Айлендерс».
Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Все голы состоялись в равных составах.
На 13-й минуте Иван Чехович вывел ярославцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Полунин и Павел Красковский. В середине второго периода отличился уже сам Александр Полунин, удвоивший преимущество железнодорожников.
На 50-й минуте Роман Абросимов сократил отставание, однако уйти от поражения «Витязь» не сумел.
«Витязь» потерпел пятое поражение подряд. «Локомотив» выиграл в третий раз подряд.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 25 сентября в Балашихе сыграет с «Сибирью». «Локомотив» 24 сентября примет «Адмирал».
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