Казахстан — Беларусь: где смотреть онлайн, какой канал покажет в прямом эфире

22 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Казахстан — Беларусь. Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Прогноз на матч Казахстан — Беларусь с коэффициентом 2.30.

Встреча не будет показана на российском телевидении. Посмотреть игру сборных Казахстана и Беларуси в прямом эфире можно будет на телеканале Qazsport.

Фаворитом встречи считаются хозяева поля: поставить на победу казахстанцев можно с коэффициентом 2.30. На победу белорусов принимают ставки с коэффициентом 3.55. Поставить на ничью можно за 3.10.



По мнению букмекеров, матч не выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.47, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.75.

На гол хозяев поля дают коэффициент 1.37, а гол белорусов оценивается в 1.64. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 2.26.

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