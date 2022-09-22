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Хорватия – Дания: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Хорватия – Дания: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Хорватия – Дания в Лиге наций.

Ставка: 1-2 гола в матче за 1.80.

«В Загребе сыграют лидеры группы 1 Лиги А хорваты и датчане. Хорватия всего в 2 очках от сборной Дании, которая играет превосходно. Одно поражение есть у датчан, как раз от хорватов у себя дома (0:1). И здесь им важно не проиграть. Думаю, от этого и будет плясать датская сборная, скорее всего, она будет действовать от обороны. Хорватам больше придется рисковать.

Прогноз на матч Хорватия — Дания с коэффициентом 7.50.

Команды немного пропускают: за 4 матча у датчан 3 пропущенных, у хорватов — 4. У Австрии и Франции, которые играют в этом же квартете, по 5. Так что и здесь должна быть строгая, тесная игра с обеих сторон. Вряд ли в такой встрече стоит ждать открытый футбол — нараспашку, с большим количеством моментов.

Мне кажется, команды сосредоточатся на обороне, а свои шансы будут ловить в контратаках или на стандартных положениях. В первой игре все ограничилось одним забитым мячом Пашалича. Думаю, и здесь много мячей не будет, хороший вариант тотал 1-2 гола за 1.80. Либо ничья 1:1, либо победа 1:0, 2:0 в ту или иную сторону. Почему бы и нет», — сказал Генич.

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