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«Северсталь» – «Динамо» Москва: ставка Германа Титова на матч КХЛ

«Северсталь» – «Динамо» Москва: ставка Германа Титова на матч КХЛ
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Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Динамо» Москва.

Ставка: ничья за 3.75.

«Матчем в Череповце динамовцы начинают свой выезд. Последний домашний матч с «Локомотивом» показал, что москвичи несколько подсели. Было потрачено слишком много си в поединке против СКА, и как раз на «Локомотив» игрокам просто не хватило свежести. В Череповце будет тоже непростой поединок. «Северсталь» тактически грамотная команда, способная дать бой любому. Вспомним, прошлогоднюю серию в плей-офф между этими командами, когда москвичи лишь в седьмом матче вырвали победу и вышли в следующий круг.

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Так что жду упорный матч, где шансы на успех примерно равны. Велика вероятность того, что победитель будет определен за пределами основного времени. Поставлю на ничью», — сказал Титов.

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