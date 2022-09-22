Франция — Австрия: ставка Александра Мостового на матч Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Наций Франция — Австрия.
Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 2.11.
«Франция и Австрия встретятся в очередном туре Лиги Наций. В их группе 1 Лиги А сейчас очень необычная ситуация. Французы идут последними всего с двумя очками в активе. В четырех турах подопечные Дешама умудрились дважды уступить Дании (1:2) и Хорватии (0:1), а также сыграть вничью с хорватами (1:1) и с Австрией (1:1).
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Думаю, Франция будет стремиться исправить такое «недоразумение». Конечно, сборная рассчитывала, что без особых проблем сможет занять первое место в квартете. Разве что, ее соперник по финалу ЧМ-2018 мог составить конкуренцию. Остальных противников «синие» без проблем должны были обыгрывать. Однако этого не произошло.
Возможно, на такие результаты повлиял параллельный отбор на ЧМ-2022, куда, конечно, для сборной было важнее попасть. Однако сейчас этот вопрос закрыт. Так что «трехцветные», наверняка, рассматривают встречи в Лиги Наций в качестве генеральной репетиции перед главным международным турниром.
Я не считаю, что у Австрии есть сейчас шансы на успех. Конечно, французы сильнее австрийцев по всем показателям. Тот же Мбаппе, думаю, будет рад сыграть за национальную команду, где его авторитет ни у кого не вызывает сомнений, в отличие от ПСЖ.
Уверен в успехе хозяев поля. Австрийцы только Хорватию один раз смогли обыграть по ходу этой Лиги Наций (3:0). В оставшихся матчах команда Ральфа Рангника тоже теряла баллы. Сейчас она, я считаю, обязательно проиграет», — сказал Мостовой.
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