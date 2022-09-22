Хорватия — Дания: прогноз Егора Титова на матч 5-го тура Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Хорватия – Дания в Лиге наций.
Ставка: победа Хорватии за 2.40.
«Снова матчи сборных. Всё меньше времени до чемпионата мира. И я думаю, сейчас уже тренеры меньше будут экспериментировать — время определяться с составами, заявками. Всё-таки в первый блок игр Лиги наций далеко не у всех было желание выкладываться, показывать лучшую игру. Многим просто хотелось в отпуск.
Прогноз на матч Хорватия — Дания с коэффициентом 7.50.
Но как раз Дания и Хорватия очень неплохо себя проявили. Дания особенно хороша была, правда, умудрилась дома проиграть хорватам, хотя владела преимуществом. Хорватия же предстала в каком-то новом виде. Это уже не та команда, которую мы видели все предыдущие годы. Она стала более прагматичной. Меньше стали забивать хорваты, больше внимания уделяют обороне. Состав сейчас собрали максимально сильный из возможного. И дома при поддержке Хорватия будет крепким орешком даже для прогрессирующей Дании.
Я здесь рискну поставить на победу Хорватии. По моим ощущениям, её игроки в массе своей находятся в лучшей форме, чем датчане. У них на старте сезона особенно некого выделить», — сказал Титов.
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