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Польша — Нидерланды: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций 22 сентября

Польша — Нидерланды: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций 22 сентября
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Польша — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов за 2.05.

«Сборная Польши находится только на третьей позиции, но сегодня может обезопасить себя от понижения в классе. Впрочем, оба поражения команда потерпела от неудержимой Бельгии (1:6 и 0:1). В матче с Уэльсом и вовсе удалось одержать победу со счётом 2:1.

Прогнозы на главные матчи дня.

Сборная Нидерландов лидирует с отрывом в три балла от ближайшего конкурента. Да, коллектив пропускал во всех матчах, но только поляков (2:2) обыграть не получилось. В прошлом матче голландцы вырвали у Уэльса (3:2) викторию на третьей компенсированной минуте, едва не упустив её за минуту до этого.

По моему мнению, стоит поставить на гостей. Они в последние годы собрали очень мощный состав, который по праву лидирует в этом квартете. Даже бельгийцев голландцы обыграли, осталось победить поляков и спокойно выйти в плей-офф с первого места», — сказал Павлюченко.

10 лучших экспрессов на сегодня.

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