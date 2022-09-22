Польша — Нидерланды: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций 22 сентября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Польша — Нидерланды.
Ставка: победа Нидерландов за 2.05.
«Сборная Польши находится только на третьей позиции, но сегодня может обезопасить себя от понижения в классе. Впрочем, оба поражения команда потерпела от неудержимой Бельгии (1:6 и 0:1). В матче с Уэльсом и вовсе удалось одержать победу со счётом 2:1.
Прогнозы на главные матчи дня.
Сборная Нидерландов лидирует с отрывом в три балла от ближайшего конкурента. Да, коллектив пропускал во всех матчах, но только поляков (2:2) обыграть не получилось. В прошлом матче голландцы вырвали у Уэльса (3:2) викторию на третьей компенсированной минуте, едва не упустив её за минуту до этого.
По моему мнению, стоит поставить на гостей. Они в последние годы собрали очень мощный состав, который по праву лидирует в этом квартете. Даже бельгийцев голландцы обыграли, осталось победить поляков и спокойно выйти в плей-офф с первого места», — сказал Павлюченко.
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