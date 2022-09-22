Польша — Нидерланды: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги наций в Варшаве

Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч Польша — Нидерланды в рамках группового раунда Лиги наций.
Ставка: победа Нидерландов за 2.10.
«Голландцы почти обеспечили себе выход из группы и путь к кубку. Им надо обыграть поляков, и последний матч с прямым конкурентом Бельгией не будет иметь значения. Кстати, в этой группе голландцы потеряли очки именно с поляками, сыграв дома (2:2). Если вспоминать тот матч, голландцы по ходу игры проигрывали (0:2), но смогли отыграться к 54-й минуте и имели очень много возможностей выиграть матч. Депай не забил пенальти на 91-й минуте, по ударам статистика была 17:5, но мы должны держать в уме то, что эта встреча была сыграна 11 июня и прошло уже очень много времени.
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Если рассматривать лидеров, то у поляков в отличной форме их лидер Левандовски, который уже забил восемь мячей за «Барселону» в этом сезоне. И, конечно, это главный козырь команды. Да и Щенсны восстановился от травмы и, возможно, примет участие в матче. Зелински играет регулярно за «Наполи», так что основные игроки будут принимать участие в матче.
Что касается Голландии, то у них и скамейка длиннее, и качество игроков выше, обсуждать, кто в какой форме у сборной Нидерландов, нет смысла. Оборона — одна из лучших в мире. Де Лигт и Ван Дейк играют регулярно в своих клубах, и, думаю, им под силу сдержать главный козырь поляков — Левандовского! Думаю, этот матч будет очень интересный, у поляков еще есть преимущество домашнего поля, но я уверен, что Нидерланды не захотят оттягивать выход из группы до последнего тура и приложат все силы для победы. Моя ставка — победа Голландии», — сказал Гасилин.
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