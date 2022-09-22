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«Динамо» Минск – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Беларуси

«Динамо» Минск – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Беларуси
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Известный хоккейный журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Динамо» Минск – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.59.

«Тяжело быть тренером такой сверхтитулованной команды, как ЦСКА. Вот выиграл ты, скажем, Кубок Гагарина, весь такой довольный. Ну, похлопали тебя по плечу: «Нормально, парень». Ты повернулся, а тебе в спину: «С таким бюджетом и таким составом и дурак бы выиграл». Недоглядел ты разок за командой, подумал, что сама справится, а она вышла на матч на прямых ногах и распальцованная так, что краги рвались. И огрёб ты от, извините за выражение, «Куньлуня». И теперь все показывают на тебя пальцем и мерзко хихикают вслед, а ты с этим живи.

Прогноз на матч «Динамо Минск» — ЦСКА с коэффициентом 2.05.

Выход только один: побыстрее выиграть, причём не один раз. Тем более что календарь, как мудрая супруга, своевременно даёт тебе с утра алкозельцер со стаканом боржоми. То есть минское «Динамо», которое уже забыло, когда в последний раз дома у ЦСКА выигрывало. Потому что было это аж в сентябре 2014 года. С того времени никого в Минске не осталось, и следующие десять минских междусобойчиков в рамках регулярных чемпионатов КХЛ «зубры» проиграли. А некоторые даже с треском продули.

То есть соперник самый что ни на есть подходящий, чтобы про «Куньлунь» поскорее забыли. И пусть даже в нынешнем сезоне он весьма неплохо смотрится, но играть против соперника, кровью смывающего позор, это вам не фунт изюму.

Победа ЦСКА. В основное время и с преимуществом в пару шайб, а может, даже и побольше. Потому что если ЦСКА не выиграет, там такое начнётся», — сказал Лебедев.

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