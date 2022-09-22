Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Динамо» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Динамо», который пройдёт 22 сентября в Череповце.
Ставка: итоговая победа «Динамо» за 1.93, тотал больше 4.5 гола за 1.96.
Обе команды в данный момент спорят за второе место на Западе, и обе угодили в небольшую полосу неудач. «Северсталь» пока слишком далека от стабильности в результатах, чередуя победы и поражения регулярно – больше двух раз подряд «сталевары» ещё в этом сезоне не выигрывали.
Конечно, можно отметить, что календарь не слишком способствовал клубу из Череповца в наборе очков, ведь всего три матча из восьми он отыграл на домашней арене. И выиграл, кстати, дважды. Но назвать «Северсталь» исключительно домашней командой тоже нельзя, поэтому проблемы, скорее, в реализации.
При каждом из четырёх поражений хозяевам не удавалось дожать соперника, который выходил вперёд. «Динамо» пока более стабильно выступает – подопечные Алексея Кудашова выиграли три матча подряд на старте, допустили осечку с лучшей командой лиги СКА (1:4), но потом снова одержали две победы подряд.
Сейчас московский клуб опять проиграл дважды, однако важно отметить соперников – вновь СКА, остановить которого пока очень сложно всем, а также «Локомотив», грамотно воспользовавшийся своими шансами в атаке. На выезде «Динамо» выступает неплохо, проиграв всего раз в трёх встречах, а в Череповце у них три виктории в четырёх предыдущих играх.
В этом матче рискнём поставить на итоговую победу гостей с коэффициентом 1.93. И хотя бы тотал больше 4.5 гола команды тоже пробьют – этот вариант идёт за 1.96.
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