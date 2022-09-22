«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ в Беларуси

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА.
Ставки: победа ЦСКА за 2.05, тотал больше 5.5 гола за 2.00.
«Динамо» перед стартом сезона декларировалл цель не только выйти в плей-офф, но и пройти там как минимум первый раунд. Матчи с такими командами, как «Барыс», «Авангард», «Нефтехимик», «Салават Юлаев» и «Северсталь», наглядно показали, что первая часть цели динамовцам вполне по силам.
Но испытание ЦСКА будет более показательным. Минчане в этом сезоне уже встречались с топ-командой и смогли добыть три очка в двух матчах с «Ак Барсом». Результат более чем хороший.
Вот только ЦСКА для «Динамо» — крайне неудобный соперник. Минчане побеждали армейцев лишь шесть раз за 14 лет. При этом за последний 21 матч динамовцы выигрывали лишь однажды. Вне зависимости от тренеров, сезона, составов и места проведения встреч. Коэффициент на победу гостей составляет 2.05.
Матчи между «Динамо» и ЦСКА в последнее время выходят результативными. За последние три сезона только в одной из 10 игр было заброшено меньше шести шайб в основное время. Матчи прошлого сезона и вовсе вышли бенефисом атакующего хоккея – 19 шайб за два матча. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.00.
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