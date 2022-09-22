Словакия — Азербайджан: прогноз на матч с коэффициентом 6.00

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги наций УЕФА Словакия — Азербайджан от авторов Betassist.

Ставки: тотал меньше 2.5 гола за 1.80, 2:0 в пользу сборной Словакии за 6.00.

У словаков в этом отборе Лиги наций удивительная судьба. За три с половиной месяца, которые пройдут между первым и последним матчем группового турнира, коллективом руководили три тренера. Штефан Таркович был уволен после натужной победы над белорусами и сенсационного поражения от Казахстана.

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Самуэль Словак провёл ещё два матча в статусе временщика и тоже опростоволосился. Словакия выдала ещё одну натужную победу над Азербайджаном и опять проиграла Казахстану. И теперь вопрос выхода в Лигу B придётся отложить на пару лет, а у руля сборной стал итальянец Франческо Кальцона.



Пожалуй, главный вопрос, который предстоит решить новому тренеру – как наладить атакующие действия. Больше двух голов словаки забивали за 35 последних встреч лишь однажды. Жуть! Азербайджан при этом не пропускал больше двух голов восемь матчей подряд. Поставить на тотал меньше 2.5 можно за 1.80.



Учитывая, что тренер Азербайджана Джанни Де Бьязи сумел сохранить свой пост, несмотря на плохие результаты, трудно ожидать от гостей какого-то прорыва. Благодарить за сохранение должности Де Бьязи стоит сборную Беларуси, в матче с которой азербайджанцам удалось прервать серию из 13 матчей подряд. Но у белорусов нынче кто только ни выигрывает.



Учитывая всё вышесказанное, счёт 2:0 видится справедливым по отношению к двум этим сборным.

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