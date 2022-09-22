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Польша — Нидерланды: прогноз Егора Титова на игру 5-го тура группового этапа Лиги наций

Польша — Нидерланды: прогноз Егора Титова на игру 5-го тура группового этапа Лиги наций
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Польша – Нидерланды в Лиге наций.

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Думаю, от этой встречи надо ждать забитых мячей. Всё-таки у Польши есть великолепный Левандовски, который в составе «Барселоны» как будто стал ещё лучше. Возможно, появилась мотивация, которая в Мюнхене постепенно начинала затухать. Сейчас он воодушевлён, и это должно положительно сказаться на сборной, её шансах на чемпионате мира. Хорош Зелиньски, здорово дебютировал как раз в чемпионате Нидерландов экс-динамовец Шиманьски. Так что вся польская сборная сейчас позитивно настроена.

Прогнозы на главные матчи дня.

У голландцев тоже всё вроде бы здорово. Но не удалось избежать потерь, которые влияют на баланс в игре. Вейналдум сейчас травмирован, новичок «Баварии» Гравенберх тоже не сыграет. Есть вопросы по форме к основным защитникам ван Дейку и де Лигту. Не уверен, что в плане обороны сильный матч выдаст команда ван Гала. Зато впереди есть выбор, и многие сейчас показывают неплохую форму.

Так что выбираю ставку обе забьют. На результат опасно ставить. Польша может преподнести сюрприз», — сказал Титов.

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