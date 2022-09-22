Польша — Нидерланды: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги наций

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги наций УЕФА Польша — Нидерланды от авторов Betassist.

Ставка: обе забьют за 1.72.

До старта ЧМ в Катаре остаётся два месяца. Вне зависимости от турнирной мотивации команды должны отнестись более серьёзно к заключительным матчам Лиги наций. Ведь на кону место в заявке на чемпионате мира.

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Нидерланды после четырёх туров единолично возглавляют квартет, опережая ближайшего преследователя на два очка. Команда Луи ван Гала продолжает играть по схеме 4-3-3. Контролирует мяч, действует от себя, много забивает. 11 мячей за четыре встречи — классный показатель.



Польша могла пролететь мимо ЧМ-2022. Паулу Соуза решил расторгнуть контракт и выплатить неустойку, приняв предложение «Фламенго». А под началом Чеслава Михневича бело-красные завоевали билет в финальную часть мундиаля, переиграв Швецию со счётом 2:0 благодаря голам Роберта Левандовского и Пётра Зелиньского.



После ротации на тренерском мостике «белые орлы» пребывают в поиске оптимальной тактической схемы. Чаще тренерский штаб отдаёт предпочтение расстановке 4-2-3-1, но в Лиге наций у команды далеко не всё ладится при игре в атаке.



Подопечные Чеслава Михневича проводят лишь 22% игрового времени у штрафной соперников. Роберт Левандовски и компания забили лишь пять голов. Сам лидер проводит более чем результативный сезон на клубной арене, забил за «Барселону» восемь голов в Примере и три в Лиге чемпионов. Возможно, Роберту удастся помочь и сборной.



Рекомендуем ставку на «обе забьют — да» за коэффициент 1.72. Кроме того, стоит присмотреться к пари на победу гостей через тотал больше 2.5 мяча за 3.25. В остальном расклад простой: шансы Нидерландов выше, но на своём поле поляки представляют угрозу, а подопечных ван Гала вполне устроит ничья. Словом, лезть в исход опасно.

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