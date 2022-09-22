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Бельгия — Уэльс: прогноз Константина Генича на игру группового турнира Лиги наций

Бельгия — Уэльс: прогноз Константина Генича на игру группового турнира Лиги наций
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Бельгия – Уэльс в Лиге наций.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1.5) за 2.05.

«Уэльс — однозначный аутсайдер этого квартета, всего одно очко у валлийской команды. Дома, конечно, они играют куда убедительнее, чем на выезде. Сборной Бельгии, чтобы сохранить шансы на выход в финальную пульку, надо обязательно выигрывать сейчас и рассчитывать на успех в очной встрече с голландцами, да ещё и на выезде. Домашний матч проиграли Нидерландам — 1:4.

Прогнозы на главные матчи дня.

Понятно, что сейчас есть большие проблемы с атакой у главного тренера Роберто Мартинеса. Не будет Ромелу Лукаку. Не всегда в хорошей форме в последние годы и не всегда играет Эден Азар, но он в сборную вызван. Но есть Батшуайи, Мертенс. Есть группа поддержки в лице Витселя, Тилеманса или того же Кастаня. Домашний матч для сборной Бельгии. Не забываем, конечно, про Кевина Де Брёйне.

У Роберта Пейджа достаточно большие проблемы в обороне. А Бельгии, как я уже сказал, надо выигрывать, причём как минимум в два мяча. Поэтому победа Бельгии с форой (-1.5) за 2.05, пусть последние два матча между этими командами завершились со счётом 1:1. Но верю в домашний потенциал одного из лидеров европейского футбола», — сказал Генич.

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