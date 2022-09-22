«Куньлунь» — СКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 22 сентября

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Куньлунь» — СКА.
Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.76.
«Куньлунь» не мог выиграть у ЦСКА. Это ЦСКА мог проиграть «Куньлуню». Мог – и проиграл. Потому что не настроился, а китайцы, наоборот, не только настроились, но и разорвали себе филейную часть на британскую геральдику. И, конечно, удача, которая широко улыбалась «Куньлуню» по ходу всего матча и ещё разок широко улыбнулась во время овертайма.
Почему «Куньлунь» не сможет выиграть второй раз подряд.
Способна ли китайская команда повторить свой подвиг ещё раз, теперь уже в противостоянии со СКА? Да ни боже мой! Во-первых, потому, что два раза снаряд в одну воронку не падает и СКА результатом предыдущего матча, считай, уже предупреждён. Во-вторых, играть дважды на разрыв аорты, в принципе, практически невозможно. А иначе конкретно сегодняшнему «Куньлуню» у сегодняшнего СКА не то что не выиграть, а сыграть вничью невозможно. В-третьих, товарищ Ротенберг в текущем сезоне вообще никому не проигрывает, хлопая даже таких соперников, по сравнению с которыми «Куньлунь» — так, куча в углу лежит, убрать некому. Наконец, с момента появления данной китайской команды на свет божий соперники в рамках регулярных сезонов КХЛ встречались 12 раз, и «Куньлунь» смог победить лишь однажды, причём сделал это в Санкт-Петербурге (вот была потеха!). А дома только проигрывал, причём, бывало, даже и по восемь шайб пропускал.
В общем, два раза такой фокус не проходит, поэтому за СКА можно не переживать. Невские армейцы должны не просто одолеть китайцев, но и сделать это в основное время. Спокойно и не перенапрягаясь», — сказал Лебедев.
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