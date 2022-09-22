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Хорватия — Дания: ставка Романа Павлюченко на матч 5-го тура Лиги наций

Хорватия — Дания: ставка Романа Павлюченко на матч 5-го тура Лиги наций
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Хорватия — Дания.

Ставка: победа Дании за 3.02.

«Сборная Хорватии располагается в квартете на втором месте, но выглядит достаточно неплохо и наступает сегодняшним визави на пятки. К слову, единственное поражение у хорватов от Австрии (0:3) в 1-м туре. В предыдущем противостоянии они разобрались с грозной Францией (1:0).

Прогноз на матч Хорватия — Дания с коэффициентом 7.50.

Сборная Дании потеряла очки лишь однажды по ходу нынешнего цикла Лиги наций, уступив хорватам со счётом 0:1. Дважды получилось переиграть Австрию — сначала 2:1, а затем и 2:0. Разумеется, достаточно сенсационным получился дубль Корнелиуса в ворота Франции (2:1), принёсший волевую победу.

На мой взгляд, встреча двух приблизительно равных соперников. Тем не менее отдам предпочтение приезжему коллективу. Датчане чуть сбалансированнее и за счёт стабильности могут добиться сегодня положительного результата, практически гарантировав себе выход в плей-офф», — сказал Павлюченко.

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