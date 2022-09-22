Франция — Австрия: смотреть онлайн матч Лиги наций, во сколько начало, какие прогнозы

22 сентября в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоится матч Лиги наций между сборными Франции и Австрии.
Прогнозы на главные матчи дня.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».
Явным фаворитом считается сборная Франции: заключить пари на подопечных Дидье Дешама можно за 1.41. Успех сборной Австрии доступен за 8.20. Ничья идёт за 4.90.
Аналитики рассчитывают на большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, при этом тотал меньше 2.5 доступен за 2.14. Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 1.96.
После четырёх туров Франция идёт последней в квартете, не одержав ни одной победы и набрав два очка в четырёх матчах. Австрия находится на третьем месте, у неё в активе четыре очка. Соперники команд по группе — сборные Дании и Хорватии.
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