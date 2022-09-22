Выиграй 100 000 рублей от Овечкина и «Фонбет» за обратную связь!
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С 8 по 30 сентября 2022 года букмекерская компания «Фонбет» и амбассадор Александр Овечкин запускают акцию для всех клиентов. Оставь отзыв и получи шанс выиграть 100 000 рублей.
Условия:
- оставить обратную связь и номер телефона на странице акции;
- зарегистрироваться, если не являешься клиентом «Фонбет»;
- в случае регистрации новый клиент получит фрибет на сумму 3000 рублей в мобильном приложении.
Приём обратной связи завершится 28 сентября. Результаты акции будут объявлены 30 сентября.
Использовать полученные в розыгрыше фрибеты можно в течение семи календарных дней после получения статуса идентификации «Основной». Для получения выигрыша необходимо совершить минимум одну ставку от 100 рублей.
Подробные правила акции читай на сайте «Фонбет».
Комментарии
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