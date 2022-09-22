Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Выиграй 100 000 рублей от Овечкина и «Фонбет» за обратную связь!

Выиграй 100 000 рублей от Овечкина и «Фонбет» за обратную связь!
Комментарии

С 8 по 30 сентября 2022 года букмекерская компания «Фонбет» и амбассадор Александр Овечкин запускают акцию для всех клиентов. Оставь отзыв и получи шанс выиграть 100 000 рублей.

Условия:

  • оставить обратную связь и номер телефона на странице акции;
  • зарегистрироваться, если не являешься клиентом «Фонбет»;
  • в случае регистрации новый клиент получит фрибет на сумму 3000 рублей в мобильном приложении.

Приём обратной связи завершится 28 сентября. Результаты акции будут объявлены 30 сентября.

Использовать полученные в розыгрыше фрибеты можно в течение семи календарных дней после получения статуса идентификации «Основной». Для получения выигрыша необходимо совершить минимум одну ставку от 100 рублей.

Подробные правила акции читай на сайте «Фонбет».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022