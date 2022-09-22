Прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Трактор» 23 сентября

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Трактор» от авторов Betassist. Встреча состоится 23 сентября в Нижнекамске.

Ставка: победа «Трактора» с форой (-1) за 2.30.

В прошлом сезоне эти команды встречались в первом раунде Кубка Гагарина – «Трактор» шансов сопернику не оставил, разобравшись в четырёх матчах. Впрочем, «Нефтехимик» вряд ли сильно расстроился: клуб из Нижнекамска пробился в плей-офф, что уже было достижением.

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Теперь достижения у соперников совсем иного уровня, ведь они пока располагаются на самом дне Восточной конференции. Оба клуба однозначно входят в число главных разочарований сентября в КХЛ.



«Нефтехимик» по большому счёту выглядит почти безнадёжно – восемь поражений из восьми возможных, последнее место в лиге. Лишь на старте навязал неплохую борьбу чемпиону, уступив в овертайме. У клуба из Нижнекамска нет больших проблем с нападением, он забивает регулярно в среднем по два гола. Вполне неплохо.

Однако провалы в обороне не позволяют команде Олега Леонтьева рассчитывать на что-то значимое. «Трактор» на прошлой неделе нанёс своему сегодняшнему сопернику самое чувствительное сухое поражение со счётом 4:0 и теперь очень хочет повторить успех в гостях. Переход Эмиля Гарипова из Челябинска в Нижнекамск выглядит забавно, но дебюта вратаря на новом месте придётся подождать.



«Трактор» стартовал в сезоне очень слабо, раздобыв пока лишь три виктории, две из которых даже не в основное время. А ведь впереди сложная выездная серия. «Торпедо» уже уступили (3:4), дальше «Ак Барс», поэтому очень важно не оступиться в матче с худшей командой лиги.

Челябинцы хорошо играют с нижнекамцами, обыграв их в пяти последних встречах, при этом только раз в этих матчах команды перевалили за тотал больше пяти шайб. Возьмём фору (-1) на гостей с коэффициентом 2.30.

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