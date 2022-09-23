Италия — Англия: эксперты назвали шансы команды Саутгейта впервые выиграть в Лиге наций

23 сентября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч Лиги наций между сборными Италии и Англии.



Прогноз на матч Италия — Англия с коэффициентом 3.25.



Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет «OKKO Спорт».



Фаворитом считается сборная Англии: заключить пари на подопечных Гарета Саутгейта можно за 2.70. Успех сборной Италии доступен за 3.00. Ничья идёт за 3.10.



Аналитики не рассчитывают на большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.33, при этом тотал меньше 2.5 доступен за 1.65. Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 2.00.



После четырёх туров Англия идёт на последнем месте в группе: у команды нет побед и всего два очка в активе. У Италии пять очков и третья позиция. Соперники этих сборных по группе — команды Венгрии и Германии.



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