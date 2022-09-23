Бельгия — Уэльс: результат матча Лиги наций, какой счёт, как сыграли, кто забивал голы

В матче Лиги наций в Брюсселе сборная Бельгии принимала команду Уэльса. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
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На 11-й минуте счёт в матче открыл Кевин де Брёйне. На 38-й минуте Миши Батшуайи удвоил преимущество в счёте. На 50-й минуте Киффер Мур отыграл один мяч. Впрочем, на большее сил гостям уже не хватило. Матч так и закончился победой хозяев.
Сборная Бельгии набрала 10 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. Команда Уэльса с одним очком занимает последнее место в турнирной таблице группы 4.
В следующем туре сборная Бельгии сыграет с Нидерландами, Уэльс будет принимать Польшу.
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