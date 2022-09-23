Польша — Нидерланды: результат матча Лиги наций, как сыграли, какой счёт, кто забил

22 сентября состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Польши принимала команду из Нидерландов. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
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Голландцы сумели забить быстрый гол: на 13-й минуте отличился Коди Гакпо. До перерыва счёт не изменился. Во втором тайме сборная Нидерландов упрочила преимущество: на 60-й минуте гол забил Стивен Бергвейн.
После пяти туров Нидерланды лидируют в своём квартете, набрав 13 очков. У Польши третья строчка и четыре очка в активе.
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