Даниил Медведев — Стэн Вавринка: результат матча, какой счёт, кто победил

37-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), в трёх сетах обыграв россиянина Даниила Медведева.

Чесноков жёстко раскритиковал Медведева за поражение от Вавринки.

Вавринка одержал победу со счётом 6:4, 6:7 (9:7), 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты.

На счету Даниила Медведева девять эйсов, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Стэн Вавринка дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 11 возможных.



В четвертьфинале Вавринка встретится со шведом Микаэлем Имером, который, в свою очередь, во втором круге обыграл француза Грегуара Баррера со счётом 6:4, 6:3. Даниил Медведев завершил выступление на турнире.

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