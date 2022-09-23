«Динамо Минск» — ЦСКА: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В столице Беларуси на «Минск-Арене» прошёл матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало московский ЦСКА. Минчане одержали победу со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

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В первом периоде счёт открыл нападающий минчан Владимир Алистров с передач Алексея Емелина и Дмитрия Соколова. В середине второго периода при игре 5 на 3 с передачи Павла Варфоломеева вторую шайбу «Динамо» забросил Райан Спунер.

В третьем периоде на шестой минуте довёл счёт до крупного нападающий Седрик Пакетт с передачи Джозефа Душака. Единственную шайбу у армейцев на 13-й минуте третьего периода забросил Ярослав Дыбленко с передачи Максима Соркина.



Следующий матч минское «Динамо» сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым» (24 сентября в 14:30 мск). Столичные армейцы следующий матч проведут дома с московским «Спартаком» (26 сентября в 19:30 мск).

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