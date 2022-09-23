«Торпедо» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Авангард» от авторов Betassist.

Ставка: «Торпедо» не проиграет за 1.78.

Игорь Ларионов продолжает менять лигу вместе со своей командой. Поначалу в ярком атакующем стиле «Торпедо», которое старается доминировать и играть красиво, были сомнения. Но результаты их сняли.

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Нижегородцы добыли шесть побед в восьми матчах, набрали 12 очков и теперь уверенно преследуют тройку лидеров КХЛ – до СКА всего четыре балла. «Торпедо» не обладает самой забивной атакой лиги, ведь это звание пока крепко забрал «Автомобилист», однако клубу из Екатеринбурга не хватает баланса, который уже есть у подопечных Ларионова.



Хозяева пока почти не побеждали уверенно, всегда на грани и с минимальным преимуществом в счёте, но они также стали очень мало пропускать – в пяти последних играх больше двух шайб им забросил лишь «Трактор» (4:3). Но гораздо важнее, что дожимает соперников «Торпедо» почти всегда. «Авангарду» сейчас будет сложно продлить победную серию, ведь более серьёзного вызова у команды ещё не было за этот период.



Омичи обыграли скромных «Барыс», «Сочи» и нестабильный «Трактор», но в Нижнем Новгороде будут совсем другие скорости, к которым гости, вероятно, не готовы. Тем не менее напрячь противника в атаке «Авангард» будет способен – в последних четырёх встречах команда забивала не менее трёх голов.

Клуб из Омска умеет противостоять «Торпедо», поэтому сейчас интрига в матче гарантирована, как и голы. Сперва поверим в то, что хозяева не проиграют дома в основное время, – на такой исход коэффициент 1.78. Также стоит рассмотреть тотал больше 5.5 шайбы за 1.87.

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