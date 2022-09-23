«Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» — «Трактор».
Ставка: победа «Трактора» за 1.95.
«Нефтехимик» уже долгое время остаётся единственной и последней командой КХЛ, не имеющей в своём активе ни единой победы. Можно только представить, какие настроения и какое напряжение царят в раздевалке. Мне довелось видеть команды в таком состоянии, когда кажется, что, выпусти топор из рук, он не упадёт, а медленно опустится, колыхаясь, на пол. Конечно, деньги игроки зарабатывают такие, что ждать социального взрыва вроде того, что был показан в начале клипа группы «Ленинград» «В Питере пить», не следует, но «химикам» от этого не легче.
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И вот в гости к ним приехала команда, у которой своих игровых проблем выше крыши. Нет, по сравнению с «Нефтехимиком» челябинцы, конечно, почти в шоколаде, но начавшуюся серию, в которой уже два поражения подряд, никуда не денешь. Но у «Трактора» хотя бы депрессии быть не может, там пока повышенное озлобление, которое уменьшает и без того невеликие шансы «Нефтехимика» на первую победу в сезоне.
Конечно, уральцам в Нижнекамске придется нелегко, да ещё и статистика личных встреч в татарстанской глубинке на стороне хозяев. В десяти последних междусобойчиках шесть раз побеждал «Нефтехимик» и только четыре раза «Трактор». Но тут, пожалуй, у нас вырисовывается матч, в котором победит не тот, кто сыграет лучше, а кто меньше наошибается и напривозит. И мне почему-то кажется, что повышенная после двух подряд поражений злобность челябинцев станет решающим элементом на фоне депрессивного состояния «Нефтехимика».
То есть «Трактор» победит, пусть и с минимальным преимуществом в счёте, зато в основное время. Причём тотал будет достаточно приличным – эти соперники любят друг другу забивать», — сказал Лебедев.
Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Трактор» с коэффициентом 2.30.
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