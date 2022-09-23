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Германия — Венгрия: ставка Александра Мостового на игру Лиги наций

Германия — Венгрия: ставка Александра Мостового на игру Лиги наций
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги наций Германия — Венгрия.

Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.77.

«Лига Наций — турнир, который не так важен для топовых сборных, как мне кажется. Этот тезис подтверждается примером группы 3 лиги А. Ведь в квартете, в котором есть Германия, Италия и Англия, сейчас лидирует очевидный аутсайдер — Венгрия. В этом матче у немцев будет возможность «поставить лидера на место».

Прогноз на матч Германия — Венгрия с коэффициентом 9.00.

Германия располагается на второй строчке в группе и отстаёт от венгров только на один балл. Так что успех в очной встрече гарантирует подопечным Флика первое место на ближайшее время. Привыкает пока сборная играть без своего многолетнего тренера Йоахима Лёва. Но, опять же, повторюсь, Лига наций — не тот турнир, по которому можно судить о форме команд. На скором ЧМ-2022 реальное положение дел у немцев можно будет увидеть.

Венгрия ещё прошлым летом оказывалась в группе смерти. Тогда в подобных условиях «волшебным мадьярам» пришлось играть на Евро-2022. Кроме Германии, в соперниках у команды были Франция и Португалия. Там-то лидеры себя показали и не дали возможности венграм занять даже третье место.

Но с тех пор Венгрия провела много матчей, часто побеждала. Эта сборная набрала форму, однако сейчас у неё нет шансов против Германии. Много игроков в «бундестим» из «Баварии», в которой сейчас идут не лучшие времена. Я думаю, немцы настроятся на разгром своего соперника», — сказал Мостовой.

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