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«Торпедо» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

«Торпедо» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Авангард».

Ставка: ничья за 4.25.

«Оба соперника смотрят на мир с высоко поднятой головой. У каждого из них действующая победная серия из трёх матчей. Но «Торпедо» с самого начала играет достаточно весело и ровно, тогда как «Авангард» совсем недавно вылез из таких мест, куда никто не хочет попадать.

Почему «Авангард» не справится с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

Статистика личных встреч этих соперников весьма неоднозначна. Если брать её в целом, то у «Авангарда» преимущество по количеству побед. Но это в целом. Если конкретно в Нижнем Новгороде, то там в десяти последних междусобойчиках вырисовывается ничья. А ещё вырисовывается в последние пару сезонов приличный гостевой крен. Скажем, в трёх последних личных встречах из четырёх побеждали гости.
В общем, интересно получается.

Но «Торпедо» все-таки идёт достаточно ровно, тогда как «Авангард», наконец-то победив в первый раз, словно сбросил с себя невидимые путы. И сейчас «ястребы» буквально летают по поляне. Получается у нас матч команд, которым конкретно сейчас хоккей в кайф. «Торпедо» помоложе, «Авангард» поопытнее. Что в итоге получится?

Предположу, что в итоге получится ничья в основное время. А дальше – кому повезёт. Лично мне хочется, чтобы повезло команде Игоря Ларионова, но холодный расчёт подсказывает, что будет как раз наоборот. Поэтому, что будет после ничьей, загадывать не стану, а на ничью застолблюсь, тем более что коэффициент на неё будет весьма приличным», — сказал Лебедев.

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