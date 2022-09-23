Грузия — Македония: прогноз на матч Лиги наций в Тбилиси

Представляем вашему вниманию прогноз авторов Betassist на матч Лиги наций УЕФА Грузия — Северная Македония.

Ставка: Грузия победит за 2.16.

К Лиге наций многие звёзды футбола относятся с пренебрежением, но для таких стран, как Грузия, этот турнир стал настоящим открытием и поводом для всплеска интереса к футболу в стране. Грузины находятся в полушаге от выхода в Лигу B, следить за этим будут более 50 тысяч темпераментных зрителей.

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И им будет на кого посмотреть. В Грузии выросло яркое поколение молодых футболистов, которое играет по всей Европе и за её пределами. Главный бриллиант в составе – это атакующий игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия. Хотя им всё не ограничивается.



Хвича дебютировал за сборную ещё в 18-летнем возрасте, первый гол забил в 19 лет, а ныне на его счету восемь голов и пять результативных передач в 17 матчах. Один из лучших игроков чемпионата Италии вполне способен наказать и обидчиков сборной Италии. Поставить на гол Хвичи можно с коэффициентом 3.40.



У македонцев есть несколько кадровых проблем, самая заметная из которых – потеря из-за травмы капитана команды. Защитник загребского «Динамо» Стефан Ристовски не поможет сборной. За последние семь матчей македонцы не пропускали только от Италии и Гибралтара.

Сенсационный матч с Италией, оставивший «скуадра адзурра» без путёвки на чемпионат мира, нужно поскорее забыть. 1:1 с Болгарией и 0:3 с Грузией показывают, что смена поколений в македонской сборной идёт не так успешно, как у грузин. Поставить на победу Грузии можно за 2.16.

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