Германия — Венгрия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций в Лейпциге

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Германия – Венгрия в Лиге наций.
Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.75.
«Возмутитель спокойствия в группе 3 Лиги А сборная Венгрии, которая набрала уже семь очков и удивляет своей уверенной игрой и результатом, пропустившая всего три мяча и дважды обыгравшая англичан (1:0 и 4:0), сыграет с Германией. 1:0 дома с Англией — ничего сверхудивительного, но 4:0 в гостях — это очень круто.
Прогноз на матч Германия — Венгрия с коэффициентом 9.00.
У Германии лидеры в отличной форме: Сане здорово играет, Вернер неплохо выглядит за «Лейпциг», Мюллер, только отметивший своё 33-летие, с «Баварией» не лучшие результаты показывает в Бундеслиге, но в Лиге чемпионов выглядит убедительно. Посмотрим, как всё будет в матче за сборную. В последний раз немцы, играя дома, победили итальянцев — 5:2, да и имели ещё огромное количество моментов. А тут хороший раздражитель — венгры, которые идут первыми в таблице. Германия может их обойти, если одержит победу.
С венграми шутки плохи — нужно забивать как можно больше. Поэтому, думаю, минимум в два мяча немцы победу одержат, раз уж обыграли Италию крупно. Мой прогноз: победа Германии с форой (-1,5) за 1.75», — сказал Генич.
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