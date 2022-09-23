Германия — Венгрия: ставка Александра Елагина на матч Лиги наций 23 сентября

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Венгрия.



Ставка: победа Германии с форой (-2) за 2.31.



«Это третья группа элитной Лиги А. В этой же группе играют Германия и Англия. Венгры лидируют в группе, набрав семь очков, а немцы идут на второй строчке, отставая от лидера на один балл. Успешные выступления Венгрии — главная неожиданность нынешнего турнира. Венгрия не попала в финальную часть чемпионата мира.



Прогноз на матч Германия — Венгрия с коэффициентом 9.00.



Соперники встретятся между собой в 37-й раз. У немцев 13 побед против 11 выигрышей у венгров. В последний раз Венгрия обыграла немцев более 18 лет назад в 2004 году. В последующих четырёх матчах дважды победили немцы, а ещё дважды фиксировалась ничья.



На матчи с Германией и Италией главный тренер Венгрии Марко Росси вызвал четверых потенциальных дебютантов. Они и ранее призывались под знамёна сборной, но на поле не выходили. Это вратарь Петер Саппанош, защитники Милош Керкез и Аттила Мочи и форвард Петер Барат. Ханси Флик решил обойтись без экспериментов. При всём уважении к Венгрии и её результатам я всё же ожидаю победу более мастеровитой и звёздной сборной Германии», — сказал Елагин.

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