Прогноз на матч «Сочи» — «Спартак» с коэффициентом 3.60

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Спартак», который состоится 23 сентября.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 3.60.

После принципиальной игры с омским «Авангардом» хоккеистам «Сочи» предстоит новый вызов. В курортный город отправился «Спартак», громко пошумевший на старте сезона. По итогам семи встреч хозяева завоевали только одну победу.

Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.

Это, мягко говоря, провал. Пока подопечные Андрея Назарова показывают хорошую статистику исключительно в наборе штрафных минут, что вполне ожидалось. Тем не менее проблески качественного хоккея появляются в действиях «леопардов» всё чаще.



«Спартак» неудачно провёл первую выездную серию сезона-2022/2023, одержав одну победу в трёх матчах. Вернувшись на домашний лёд, подопечные Бориса Миронова уступили дважды: «Ак Барсу» 1:4 и нижегородскому «Торпедо» 1:2.

Линия атаки красно-белых по-прежнему работает с большими проблемами. В трёх последних играх они забили ровно по одной шайбе. Несмотря на поражения, гости остаются на шестой позиции Западной конференции с 10 очками. То есть полёт вполне нормальный — для имеющегося состава шестое место в конференции можно считать добротным результатом.

Любопытно, что в очных встречах соперники демонстрируют гораздо более явную заряженность на ворота. В пяти из последних шести очных игр они забросили минимум пять шайб. Напрашивается ТБ 4 голов за 1.77. Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «тотал больше 6.5 шайбы» за 3.60. Отметим, что в двух из трёх последних очных игр соперников в Сочи заброшено минимум семь шайб.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Овечкин прокомментировал политическую ситуацию в России.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Трактор» с коэффициентом 2.25.

«Играл в футбол, убил парня!» Овечкин рассказал, как провёл лето в России.

Почему «Авангард» не справится с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

Малкин: «Питтсбургу» по силам побороться за Кубок Стэнли.