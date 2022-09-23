Прогноз на матч «Сочи» — «Спартак» с коэффициентом 3.60

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Спартак», который состоится 23 сентября.
Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 3.60.
После принципиальной игры с омским «Авангардом» хоккеистам «Сочи» предстоит новый вызов. В курортный город отправился «Спартак», громко пошумевший на старте сезона. По итогам семи встреч хозяева завоевали только одну победу.
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Это, мягко говоря, провал. Пока подопечные Андрея Назарова показывают хорошую статистику исключительно в наборе штрафных минут, что вполне ожидалось. Тем не менее проблески качественного хоккея появляются в действиях «леопардов» всё чаще.
«Спартак» неудачно провёл первую выездную серию сезона-2022/2023, одержав одну победу в трёх матчах. Вернувшись на домашний лёд, подопечные Бориса Миронова уступили дважды: «Ак Барсу» 1:4 и нижегородскому «Торпедо» 1:2.
Линия атаки красно-белых по-прежнему работает с большими проблемами. В трёх последних играх они забили ровно по одной шайбе. Несмотря на поражения, гости остаются на шестой позиции Западной конференции с 10 очками. То есть полёт вполне нормальный — для имеющегося состава шестое место в конференции можно считать добротным результатом.
Любопытно, что в очных встречах соперники демонстрируют гораздо более явную заряженность на ворота. В пяти из последних шести очных игр они забросили минимум пять шайб. Напрашивается ТБ 4 голов за 1.77. Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «тотал больше 6.5 шайбы» за 3.60. Отметим, что в двух из трёх последних очных игр соперников в Сочи заброшено минимум семь шайб.
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