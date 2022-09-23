Эстония — Мальта: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги наций

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги наций УЕФА Эстония — Мальта, который состоится 23 сентября.

Ставки: победа Эстонии за 2.00, Мальта не забьёт за 2.06.

Команды уже семь раз играли друг с другом, причём четыре матча были товарищескими. Эстония выигрывала трижды, два матча завершились вничью и две победы на счету Мальты. Матч 9 июня 2022 года закончился гостевой победой Эстонии со счётом 2:1.

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То, что Эстония оказалась на дне европейского футбола, – это, конечно, не несчастный случай. В то же время следует признать, что это не очень справедливо по отношению к стране, футбол в которой развивается хорошими темпами. Скажем, «Флора», в которой почти нет легионеров, побывала в группе Лиги конференций.

Юные эстонцы играют в молодёжных клубах АПЛ, а география легионеров сборной простирается от Англии и Швеции до Армении и Таиланда. Да, в команде нет суперзвёзд и суперталантов, но на статус крепкого середняка она наиграла. Поставить на победу Эстонии можно с коэффициентом 2.00.



Осталось только научиться побеждать не только Финляндию, Латвию и Беларусь, но и Кипр, который и сбросил Эстонию в Лигу D. Мальта видится тем соперником, которого эстонцы оставят в этом дивизионе ещё на сезон. То, что Мальта имеет столько же очков, сколько и Эстония, объясняется тем, что мальтийцы уже дважды встречались с Сан-Марино.

При этом в домашнем матче они смогли вымучить победу всего лишь со счётом 1:0. Четыре мяча за три игры в такой группе – крайне печальный результат. Это вам не Кувейту в товарищеском матче забивать. Поставить на то, что Эстония дома сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности, можно с коэффициентом 2.06.

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