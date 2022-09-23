Германия — Венгрия: прогноз Алексея Гасилина на игру 5-го тура группового этапа Лиги наций

Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч Германия — Венгрия в рамках группового раунда Лиги наций.
Ставка: победа Германии и обе забьют за 2.90.
«Венгрия произвела какой-то сумасшедший фурор – забирает очки у лидеров, а в последнем матче вообще обыграла англичан 4:0. Но матчи проходили несколько месяцев назад, поэтому сейчас лидеры немножко в другой форме.
Прогноз на матч Германия — Венгрия с коэффициентом 9.00.
Немецкая машина должна побеждать, должна забирать три очка. Но оборона немцев не очень надёжная, в каждом матче они пропускали, поэтому моя ставка – победа Германии и обе забьют», — сказал Гасилин.
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