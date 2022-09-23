Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Грузия — Северная Македония: во сколько матч Лиги наций, где смотреть прямой эфир, прогноз

Грузия — Северная Македония: во сколько матч Лиги наций, где смотреть прямой эфир, прогноз
Комментарии

23 сентября в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе» состоится матч Лиги наций между сборными Грузии и Северной Македонии.

Почему Грузия победит Северную Македонию.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».

Фаворитом считается сборная Грузии: заключить пари на победу хозяев поля можно за 2.16. Успех сборной Северной Македонии доступен за 3.90. Ничья идёт за 3.40.

Аналитики не рассчитывают на большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, при этом тотал меньше 2.5 доступен за 1.64. Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 2.07.

После четырёх туров Грузия идёт на первом месте в группе: у команды 10 очков. У Северной Македонии семь очков и вторая позиция. Соперники этих сборных по группе — команды Болгарии и Гибралтара. В случае победы Грузия досрочно обеспечит себе победу в квартете.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Юрист разъяснил, сможет ли Захарян сыграть за Армению.

Прогнозы на все матчи Лиги наций.

Терюшков допустил, что футболистов «Химок» мобилизуют в армию России.

Прогноз на матч Германия — Венгрия с коэффициентом 9.00.

Прогноз на матч Италия — Англия с коэффициентом 3.25.

Грузия — Северная Македония: Хвича Кварацхелия принесёт победу Грузия — Северная Македония: Хвича Кварацхелия принесёт победу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022