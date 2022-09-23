Грузия — Северная Македония: во сколько матч Лиги наций, где смотреть прямой эфир, прогноз

23 сентября в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе» состоится матч Лиги наций между сборными Грузии и Северной Македонии.
Почему Грузия победит Северную Македонию.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».
Фаворитом считается сборная Грузии: заключить пари на победу хозяев поля можно за 2.16. Успех сборной Северной Македонии доступен за 3.90. Ничья идёт за 3.40.
Аналитики не рассчитывают на большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, при этом тотал меньше 2.5 доступен за 1.64. Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 2.07.
После четырёх туров Грузия идёт на первом месте в группе: у команды 10 очков. У Северной Македонии семь очков и вторая позиция. Соперники этих сборных по группе — команды Болгарии и Гибралтара. В случае победы Грузия досрочно обеспечит себе победу в квартете.
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