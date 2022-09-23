Прогноз на матч Болгария — Гибралтар в Лиге наций УЕФА

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги наций УЕФА Болгария — Гибралтар. Встреча состоится 23 сентября в Разграде.

Ставка: победа Болгарии с форой (-2.5) за 2.07.

Впервые эти команды встретились в ноябре 2020 года. Тогда в товарищеском матче Болгария победила Гибралтар на своём поле со счётом 3:0. А вот матч Лиги наций 9 июня 2022 закончился сенсацией – Гибралтар отстоял ничью 1:1.

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Болгарский футбол последних лет ассоциируется с еврокубковыми успехами «Лудогорца». Но это команда, сильно зависящая от легионеров. Результаты сборной Болгарии явно намекают, что с футболом этой страны что-то не так. За последние 40 матчей болгары одержали всего пять побед, ещё 14 раз сыграли вничью и 21 раз проиграли.

На такой же игровой дистанции пять побед одержала и сборная Гибралтара, пусть это и были матчи с такими странами, как Латвия, Армения, Лихтенштейн и Сан-Марино.



После сенсационной ничьей в Гибралтаре болгары больше не допустят недооценки соперника. К тому же при всех неудачах последних лет на своём стадионе Болгария выиграла три из пяти последних матчей. За эти пять матчей болгары забили 10 мячей. Но Гибралтар – это тот случай, когда нужно реабилитироваться перед болельщиками, злыми за результат прошлой встречи. Поставить на победу хозяев с форой (-2.5) можно за 2.07.



Гол в ворота болгар с пенальти стал единственным мячом Гибралтара в 2022 году. 2021 год вышел более урожайным – один гол Черногории, два гола в двух матчах Латвии и один гол Норвегии. Болгария же за последние 11 матчей каким-то чудом не пропустила только в гостях у грузин. Так что шансы на то, что победа над Гибралтаром не выйдет сухой, достаточно неплохие. Поставить на «обе забьют» можно за 2.75.

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