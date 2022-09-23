Абдулаев — Слипенко: смотреть бой онлайн ACA, прямой эфир, по какому каналу покажут

Российский боец смешанных единоборств украинец Виталий Слипенко проведёт бой против россиянина Мурада Абдулаева в главном событии турнира ACA 145 в Санкт-Петербурге. Начало поединка запланировано на 23:00.

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Аналитики признали фаворитом с небольшим преимуществом россиянина и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.73. Успех украинского бойца оценивается в 1.88.

На то, что Мурад Абдулаев одержит победу нокаутом в букмекерских компаниях, дают коэффициент 3.94. Если Виталий Слипенко нокаутирует соперника, то сыграет коэффициент 4.74.

Сделать ставки на полный бой из пяти раундов предлагается за 1.78. Досрочная победа одного из бойцов оценивается в 1.90.

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