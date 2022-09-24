«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск от авторов Betassist.

Ставки: тотал меньше 4.5 гола за 2.30, победа «Салавата» за 2.21.

Минское «Динамо» потратило много сил и средств на формирование боеспособного состава, и это даёт свои плоды. Россыпь легионеров хорошего уровня взялась за дело с огоньком. Особенно хороши Райан Спунер и Седрик Пакетт.

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И хоть игра команды небезупречна, но определённая стабильность есть. «Динамо» не проигрывает в основное время в пяти из шести последних матчей. И это при том, что на этом отрезке были, например, два матча с «Ак Барсом» и домашняя игра с ЦСКА. Впечатляет, конечно.



Победа над ЦСКА – событие неординарное. Ведь армейцы до прошедшего четверга лишь однажды проигрывали минчанам за 21 предыдущий матч. Поэтому «Салавату», который добыл 12 побед в 12 последних встречах с «Динамо», рекомендуется не расслабляться. Да и как тут расслабишься, когда в гости приезжает соперник со второй строчки Западной конференции?



Приезд в гости – тема особая. «Салават» провёл неделю на Дальнем Востоке, где проиграл два раза «Адмиралу» и выиграл два раза у «Амура». После чего у команды было ровно трое суток, чтобы вернуться домой и подготовиться к встрече с «Динамо». А вот у минчан после энергозатратного матча с ЦСКА было ровно в два раза меньше времени на паузы. И это тоже с учётом далёкой дороги до Уфы.

Форма «Салавата» нынче сильно хуже, чем у минчан, но команда возьмёт своё за счёт домашних трибун и свежести. Победа хозяев в основное время оценивается с коэффициентом 2.21.



Матчи уфимцев в последнее время выходят не очень зрелищными. В пяти матчах подряд было заброшено менее пяти шайб. Поставить на тотал меньше 4.5 шайбы можно за 2.30.

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